الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" محمد بن سعد المحارب.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الجمعية وأنشطتها في شهر رمضان المبارك.وأشاد سموه بالدور الذي تقدمه الجمعية وجهودها في خدمة الأيتام بالمنطقة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.// انتهى //14:46ت م0077