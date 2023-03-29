الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسانطلقت فعالية "فطور وسحور زمان"، التي تنظمها وزارة الثقافة في مطل البديعة بالرياض، ضمن موسم رمضان 1444، بعدد من الأنشطة والأركان التفاعلية التي تعزز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة السعوديين.واحتضنت منطقة المسرح؛ الراوي إبراهيم الغنام، ليقدم سرداً قصصياً للحكايات الشعبية المأثورة، وما يحمله المجتمع السعودي من إرث اجتماعي، وممارسات أصيلة خلال الشهر الفضيل.كما عرضت شاشة المسرح بعض البرامج التلفزيونية والمسلسلات القديمة عبر قناة ذكريات، ثم فقرة "فوازير" الشهيرة في رمضان بما تحمله من مسابقات وأسئلة حول التاريخ، والفن، والثقافة، والأدب، والتراث.أما "منطقة السوق" فقد قدمت للزوار مجموعة من الأزياء التراثية، وأنواع البخور التقليدي، والحرف اليدوية؛ كصناعة الخوص والسبح والسدو، وما تحمله من استعادة للحضور الثقافي لجيل الأجداد.واحتشدت "منطقة الأطفال" ببراءة التنافس في عدد من الألعاب مثل "الكيرم" و "الفريرة"، وبعض الأنشطة اليدوية التي تحفّز قدراتهم وإمكاناتهم الإبداعية كالتركيب والزخرفة والتلوين، فيما خصصت مساحة لراوي يحكي لهم القصص التي تستدعي إدراكهم وحماستهم.وباشرت "منطقة الطعام" زوارها بأزكى الأطعمة والمشروبات، ذات الاتصال المباشر بالمائدة الرمضانية السعودية، لتتيح للزوار فرصة التذوق والاختيار بين الأطعمة والاطباق الوطنية لمختلف مناطق المملكة.يذكر أن فعالية "فطور وسحور زمان" تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة في موسم رمضان 1444؛ بهدف تأصيل الثقافة السعودية، والاحتفاء بعادات المجتمع؛ بهدف تكريس الموروث الثقافي وإحيائه، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة.// انتهى //14:53ت م0079