نجران 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، أهمية الأعمال الرقابية المناطة بوزارة التجارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مبيناً أن المواطن والقطاع الخاص شريكان للجهات الحكومية في العمل الرقابي وحماية المستهلك.جاء ذلك خلال لقاء سموّه في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة تركي آل سليمان.واستعرض سموّه خلال اللقاء تقريراً اشتمل على الخطط والبرامج الرقابية التي ينفذها الفرع خلال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية أيام عيد الفطر من خلال الجولات التفتيشية في المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من وفرة السلع التموينية للمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الجولات الرقابية على الأسواق الكبرى والمحلات التجارية، وحثها على المساهمة بالتخفيضات خاصة على السلع الأساسية، إضافةً إلى مباشرة البلاغات على المنشآت الميدانية والمتاجر الإلكترونية والعمل على معالجتها وفق اللوائح التي تعزز من حماية المستهلك.وثمّن سموّ الأمير تركي بن هذلول ما يقدمه الفرع من جهود وأعمال مقدّرة تؤكد ما حققته وزارة التجارة من تطوير لعناصر المنظومة التجارية التي تسهم في تشجيع وتمكين رجال ورواد الأعمال وحماية حقوق المستهلكين وفق مستهدفات رؤية 2030.من جانبه أوضح آل سليمان أن خطة تنفيذ البرامج الرقابية تشمل جميع المنشآت داخل مدينة نجران وكذلك محافظات المنطقة، بالإضافة إلى المحلات التجارية على الطرق الرئيسية الرابطة بين منطقة نجران ومناطق الرياض وعسير، مشيراً إلى أن الفرع نفذ منذ بداية العام الجاري 2023م، 9531 جولة تفتيشية، ومعالجة أكثر من 350 بلاغاً.// انتهى //14:54ت م0080