أكرا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسوافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم منحة قدرها 28.49 مليون دولار لغانا من أجل بناء البنية التحتية للطاقة المتجددة التي ستزيد من استخدامها للطاقة المتجددة بنسبة 10% حتى عام 2030.ويتضمن المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 85.18 مليون دولار، تصميم وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة في مجتمعات الجزر في منطقة بحيرة فولتا.وسيدعم هذا التمويل برنامج توسيع نطاق الطاقة المتجددة في البلدان منخفضة الدخل عبر بناء شبكات صغيرة الحجم وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة ومرافق البطاريات القائمة على الطاقة الشمسية لتخزين الطاقة الزائدة.// انتهى //14:55ت م0081