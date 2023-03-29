مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام وتهيئتها، وذلك ضمن مبادرة " إنسانيون ".ووفرت المبادرة جميع الخدمات والتسهيلات التي تعين الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء العبادة بكل يسر وراحة، من حيث توفير وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي جاهزية الخدمات الإنسانية، وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، واستقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وذلك لتحقيق الجودة والتميز.// انتهى //14:58ت م0082