الخرطوم 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، مساء أمس، بدار السكن، مأدبة إفطار رمضاني للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى السودان، وذلك بحضور عدد من السفراء بوزارة الخارجية السودانية.وهنأ السفير الحضور بشهر رمضان المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.وجرى خلال الإفطار تبادل الأحاديث الودية.// انتهى //15:11ت م0084