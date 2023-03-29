سكاكا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واستمكن فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، من إزالة كتلة كيسية في المبيض الأيسر لمريضة في العقد السادس من عمرها، فاق قطره ٥٠ سم، وبوزن ١٢ كيلوغرامًا.وكانت المريضة تعاني من انتفاخ بالبطن منذ عامين ظنت أنه يعود لزيادة بالوزن، وبعد مراجعتها لعيادات السمنة، اكتشف الكيس أثناء الفحوصات والتحاليل الروتينية، وأحيلت لمستشفى النساء.وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من صورة الرنين المغناطيسي وخلافه، تأكد الفريق من التشخيص، وبعد إطلاع المريضة وأخذ موافقتها على الإجراء الجراحي، استئصلت الكتلة مع المبيض الأيسر بعملية جراحية نوعية بواسطة الفريق الطبي المعالج، وأُخذت عينات من صفاق البطن وأرسلت العينات لقسم الأنسجة والمريضة تتماثل للشفاء.// انتهى //15:12ت م0086