الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساختتم ديوان المظالم ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية وبالتعاون مع مركز التدريب العدلي اليوم, البرنامج التأهيلي للمجموعة الأولى من قضاة محكمة التنفيذ الإدارية ضمن الخطة الاستباقية لتدشين محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض ومباشرة أعمالها.ويأتي هذا البرنامج الذي امتد طيلة شهر شعبان والموجه لـ25 قاضيًا، قُدم من خلاله 5 حقائب تدريبية مختلفة، بما يعادل 95 ساعة تدريبية، كمجموعة أولى للقضاة الذين سيباشرون العمل في محكمة التنفيذ الإدارية؛ بهدف تأهيلهم لطبيعة أعمال قضاء التنفيذ وخطوات التقاضي فيه وخصوصية الأحكام والقرارات الصادرة عنه.يشار إلى أن ديوان المظالم بالإضافة إلى تدريب القضاة الذين سيباشرون أعمالهم في محكمة التنفيذ الإدارية وضمن خطة التدريب القضائية للعام 1444هـ يعمل على تدريب 75% من قضاة ديوان المظالم على البرنامج الأساسي في قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم بهدف تعميم الوعي بطبيعة قضاء التنفيذ؛ تمهيدًا لتهيئتهم للعمل والتعامل مع المحكمة وما يصدر عنها من أحكام وقرارات.// انتهى //16:25ت م0107