حائل 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسمع إطلالة شهر رمضان المبارك وحينما تخيم أجوائه الروحانية وسط استمتاع المقيمين من الشعوب العربية في المملكة وهم ينقلون عاداتهم وتقاليدهم المختلفة التي يعيشونها في بلدانهم كلاً بحسب دولته خلال الشهر الكريم لتمتزج مع تقاليد المواطنين بالمملكة ويستشعرونها بلا استثناء في حياتهم اليومية نهاراً وليلاً.وفي جولة قامت بها " واس " على بعض المقيمين في حائل، كشف لنا المقيم من الجمهورية السودانية كمال أحمد محمد أن العادات والتقاليد الرمضانية للشعب السوداني تلوح في الأفق قبيل حلول الشهر الفضيل من خلال استعداد العوائل لتجهيز المشروبات والأطباق والتي منها " الأبري " الذي يُعرف بـ "الحلو مر" الذي يتم إعداده من الذرة التي تنقع بالماء حتى تنبت جذورها، ثم تعّرض لأشعة الشمس حتى تجف، ثم تطحن مع البهارات، وتعجن وتوضع على هيئة طبقات في الفرن حتى تنضج، ومن ثم تنقيعه بالماء لفترة حتى يصبح لونه أحمر، ويفطرعليه الصائمون ، بالإضافة إلى مشروب "الكركديه" ، ومشروب " العريتب "، مضيفاً بأن المائدة السودانية خلال رمضان تحتوي كذلك على "العصيدة" بالتقلية واللحوم.وبيّن أن الأجواء والتقاليد والألفة والمحبة والتقدير التي يتحلى بها المواطنون بالمملكة وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك نقلت الاستشعار والروحانية التي يعيشها في بلاده إلى المملكة ليتكيف في جو أخوي يتسابقون فيه لتقديم وجبات الإفطار للمقيمين وتلمس احتياجاتهم وهم في غاية السعادة راجين الثواب والأجر من الله تعالى ، مشيراً إلى أن الأجواء في حائل المعتدلة نهاراً والمائلة للبرودة ليلاً تساعد بشكل كبير في إتمام الصوم بكل يسر وسهولة ولله الحمد بعكس الأجواء في السودان خلال أيام رمضان .وفي جمهورية اليمن تتصدر "الشفوت " الوجبات الرمضانية، حيث بين المقيم إسماعيل على الحمودي أن وجبت " الشافوت " يتم تحضيرها من المزيج بين الخبز واللبن وتكون لها طابع خاص في شهر رمضان المبارك ، مشيراً أن الشوربة مع الحليب والسكر تأتي أيضاً من مضمن الوجبات الرمضانية الأساسية خلال الشهر الفضيل ، بالإضافة إلى وجبة السلته والفحسة ، وكذلك العصيدة واللقيمات والسنبوسة ومشروب الحلبة الذي يخلط مع الملح والليمون.وفي المقابل تأخذنا جمهورية مصر العربية في طابعها الرمضاني، حيث بين لنا مصطفى هاشم، أن الأكلات المشهورة في مصر خلال شهر رمضان هي البط والمحاشي ، وأما المشروب المفضل فهو الكركدية وعرق السوس والخروب،بالإضافة إلى التمور المختلفة التي يتم نقعها في الماء وإضافة القراسيا والمشمشية واللبن إليها، والتي يتناولونها عادة قبل صلاة المغرب ومن ثم يعودون ليتناولوا الإفطار على المحاشي المختلفة من ورق عنب وكوسة وفلفل أخضر وورق الخس والملوخية الخضراء والبامية وأنواع الرقاق المختلفة والأرز والمكرونة و الحلويات التي من أبرزها الكنافة.// انتهى //16:28ت م0108