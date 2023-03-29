القاهرة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26 مليار جنيه ليصل إلى 1.053 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 3.17% ليبلغ 16411.37 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.25% مسجلاً 2839.31 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 1.95% لينهي التعاملات عند مستوى 4279.1 نقطة.// انتهى //16:32ت م0109