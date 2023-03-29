جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسعقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر العادي والخامس عشر غير العادي، تخلله استعراض منجزات الجميعة خلال 20 عاماً.وناقش الاجتماع جهود الجمعية في مواكبة المتغيرات المحيطة بالأسرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية عبر منظومة ومتكاملة من الحلول النوعية المبتكرة والمؤثرة في المجتمع للوصول الى أكبر شريحة ممكنه من المستفيدين تشمل غير الناطقين باللغة العربية.كما استعرض تقرير أداء الجمعية المدقق والمعتمد للعام 2022 التي بلغ نسبة إنجاز المستهدف فيها 93%، وتم اعتماده من قبل أعضاء اللجنة العمومية، والاطلاع على ملخص الخطة التنفيذية للعام 2023 وأهم مستهدفاتها وقضايا التركيز التي تعمل عليها الجمعية خلال العام والمبادرات والمشاريع التي بلغت 91 مشروعا بنسبة ابتكار 35% لتباشر الجمعية من خلالها قضايا التركيز ليتم من خلالها خدمة أكثر من 85 ألف مستفيد للعام 2023 لتحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي أن الجمعية تمكنت من خدمة أكثر من 500 ألف أسرة خلال 20 عاما، وأسهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف برنامج التحول وبرنامج جودة الحياة عبر عدة برامج وأنشطة تنفذها الجمعية، فيما حصدت 13 جائزة محلية وإقليمية نظير تميزها على صعيد الأداء الاجتماعي والمؤسسي .// انتهى //16:34ت م0111