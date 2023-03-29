أبها 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسدشن نادي أبها الأدبي أمس، 16 إصداراً جديداً تنوعت بين الشعر والرواية والتاريخ واللغة والدراسات النقدية.وتضمنت الإصدارات أربعة دواوين شعرية وهي : " أرجوحة" و " إخضرار "، و " ساجم فوق خط التجاعيد "، و " ملحمة الأيام العالمية"، إضافةً إلى روايتي: " نصف العالم تقريباً "، و " غداً تزهو لنا الأيام ".وفي مجال النقد الأدبي أصدر النادي كتب " السعودية في الرواية العربية "، و " استلهام الأنبياء في الشعر العربي "، و " استضافة الغريب في الأدب العربي "، و " الشعر الوسائطي .. الرؤية والتطبيق"، و " البنية السردية للقصة عند مضواح"، أما التراجم والسير فصدر كتابان هما: " هاشم النعمي مؤرخاً "، و " محطاتي في حياتي "، وفي الدراسات اللغوية كتاب " ظواهر لغوية في لهجة بارق"، وكتاب " نمارق " وهو عبارة عن نصوص سردية، وكتاب " قنا .. قواف وشجون " الذي جمع بين الشعر والنثر.// انتهى //16:38ت م0115