الدمام 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأبرمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية؛ لتطوير الطرق المحيطة بمشروع الأفنيوز بمحافظة الخبر، وذلك ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة عبر الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.وتهدف مذكرة التفاهم التي وُقعت بمقر الأمانة، لتطوير شبكة الطرق المحيطة بمشروع الأفنيوز - الخبر الواقع على الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، وتحسين الطرق المحيطة بالمشروع ورفع جودة البنية التحتية وكفاءتها، وذلك من أجل رفع جودة طرق حاضرة الدمام، وتعزيز جمالها الذي بدوره يسهم في تحقيق أهداف أنسنة المدن، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي، وتمكين الشركات الطموحة من زيادة إسهاماتها الإجمالية في الاقتصاد الوطني.ويعد مشروع أفينوز الخبر، أحد أهم مشاريع المنطقة الشرقية، والذي تم بناءه بناءً على طراز معماري مميز يعكس جمال المنطقة الشرقية وإرثها الحضري، ووفق المعايير البيئية المستدامة التي بدورها تحاكي رؤية المملكة 2030.وسيحدث الأفنيوز نقلة في مستوى جودة التسوق والترفيه لسكان المنطقة الشرقية وزوارها، وسيضم 8 مناطق تسوق متنوعة ومطاعم متميزة، وأبراج تشتمل على فنادق عالمية، وشقق سكنية ومساحات مكتبية، وعيادات طبية، وقاعات للفعاليات والمعارض.// انتهى //16:39ت م0117