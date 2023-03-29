جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسنظمت جمعية البر بجدة، أمس ، مبادرة الإفطار الجماعي الرمضاني لـ 1500 يتيم , ضمن مبادرة " أبناء الخير " أحدى مباردات الجمعية، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل قاضي, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة فهد بن رقوش, والرئيس التفيذي للجمعية المهندس محي الدين حكمي وعدد من رجال الأعمال والمهتمين .وتأتي المبادرة ضمن البرامج والأنشطة المقدمة للأيتام بهدف تمكينهم ودمجهم في المنظومة الاجتماعية ، حيث يحظى الأيتام في الجمعية برعاية نفسية وتعليمية ورياضية وترفهيهية تعزز من بناء شخصياتهم وتسهم في تحسين جودة حياتهم وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتحفيزهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في البناء التنموي.وشهدت فعاليات المبادرة تكريم الجهات الراعية والداعمة والفرق التطوعية، إضافة إلى تمكين الأيتام " أبناء الخير " من ممارسة الالعاب الرياضية والمشاركة في عدد من الفعاليات الترفيهية،وتوزيع الهدايا عليهم لإدخال البهجة إلى نفوسهم .// انتهى //16:40ت م0118