مكة المكرمة في 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسيشارك 160 شابا متطوعا من برنامج "شباب مكة في خدمتك" ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة دفع عربات المعتمرين العاجزين خلال الطواف والسعي في شهر رمضان المبارك مجانا.وبين نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور عبدالرحمن الغامدي أن هذه الخدمة تنطلق من استشعار الشباب المكي لأهمية خدمة ضيوف الرحمن وتقديم النموذج الأمثل للشاب السعودي المحب للعطاء ، الذي يحمل قيم المحبة والمواساة ، مؤكدا وأكد أن هذه الخدمة تلبي احتياجات كثير من ذوي الإعاقة وكبار السن والعجزة من المعتمرين والزوار عبر تطويفهم وتسعيتهم بصورة مجانية.وبين أن هذه الخدمة يقدمها شباب مكة طوال العام وعلى مدار الـ24 ساعة من خلال خمس ورديات بالتناوب، تعبيرًا عن حبهم لمكة ولمن يفد إليها، وإبرازًا للنموذج المشرق لشباب مكة والذي يعكسونه من خلال مساعدة ضيوف الرحمن وإعانتهم وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.//انتهى//16:40ت م0119