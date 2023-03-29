أبها 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساحتفت جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس باليوم العالمي للمسرح من خلال محاضرة مسرحية بعنوان " قراءة في المسرح النثري" قدمها أستاذ الأدب في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالقوي العفيري، وأدارها المسرحي سليمان الحفظي.وتناول العفيري في حديثه تطور المسرح عبر التاريخ منذ المسرح الإغريقي، ومروراً بالعصور الوسطى وانتهاء بظهور التيارات الفكرية الحديثة للمسرح، مستعرضًا بعض الأعمال مع تركيز على المسرحية النثرية في السعودية، مشيرًا إلى بعض الكتاب السعوديين الذين أثروا المسرح العربي.وقدم المحاضر نماذج مسرحية لعدد من الكتاب مثل عبدالعزيز السماعيل وفهد بن ردة الحارثي، وتناول كتاب "حالات التمسرح" لمؤلفه أحمد إبراهيم السروي مؤكدًا أنه دلل على وعي الكاتب والمتلقي بمتطلبات المسرح التجريبي وتطرق إلى بعض الدراسات النقدية التي تناولت المسرح السعودي وأهميتها.وخلص إلى أن المسرح السعودي ما يزال بحاجة إلى الكثير من الدراسات التي تلامس المسرح تأليفًا وإخراجًا.يذكر أن الفعالية تأتي ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد" التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة عسير، وسيعقبها عرض مسرحي تحت عنوان "ترتيلة".// انتهى //16:41ت م0120