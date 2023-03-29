الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية, أسماء المشاركات الفائزة بجائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في موسمها الثالث.وأوضح المشرف على الجائزة بالمركز الأخصائي عبدالإله خياط أن المسابقة تعدّ من المسابقات النوعية التي يسعى المركز من خلالها إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، إضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.وبيّن أن مجالات الجائزة لهذه العام وضعت بشكل يدعم ويسهم في تعزيز الوعي النفسي حيث اشتملت على ثلاثة مجالات وهي: جائزة مبادرات التوعية والتثقيف الصحي، وجائزة خدمات ومبادرات الصحة النفسية للفئات الأكثر عرضة، وأخيرًا جائزة بحوث الصحة النفسية، مقدمًا شكره وتقديره للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على دعمهم وإسهامهم في رعاية الجائزة بمواسمها السابقة وموسمها الثالث انطلاقًا من دورهم الكبير في تنمية المجتمع وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030م.ودعا المشاركين بالمسابقة الراغبين بالاطلاع على أسماء الفائزين في كل مجال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز.// انتهى //16:42ت م0121