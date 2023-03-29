نيامي 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساستقبل فخامة الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، اليوم, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي.ونقل السفير الحربي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لفخامته بمناسبة شهر رمضان المبارك, فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وللشعب السعودي.كما استعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين المملكة والنيجر في المجالات كافة ودراسة سبل تنمية تعزيزها.// انتهى //17:34ت م0123