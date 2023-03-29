أبهـا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، إجراءات تخريج نحو ٥٧٠ معلماً ومعلمة في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية.وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن الملتحقين بالبرنامج استكملوا المتطلبات التعليمية والمهنية للتخرج في البرنامج الذي نفذته كلية التربية بالجامعة.يأتي ذلك في إطار المشروع الذي أعدته وزارة التعليم بهدف رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتطويرهم في تخصصات جديدة واستثمار قدراتهم لتطوير مخرجات التعليم.// انتهى //18:57ت م0130