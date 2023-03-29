الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (35) طنًا و(176) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و(483.3) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 14/ 8/ 1444 هـ حتى 26/ 8/ 1444 هـ، وقبضت على مهربيها، وعددهم (257) متهمًا، منهم (14) مواطنًا، و(243) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (220) من الجنسية اليمنية، و(23) من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.// انتهى //18:58ت م0132