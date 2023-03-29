اقتصادي / نيجيريا تطلق عملية تنقيب واسعة على النفط
الأربعاء 1444/9/7 هـ الموافق 2023/03/29 م واس
أبوجا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس
أطلقت نيجيريا عملية تنقيب على النفط في ولاية "نصراوة" بوسط البلاد، وذلك في إطار سعيها إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يوميا مقابل 1.7 مليون برميل حاليا.
وقال الرئيس النيجيري المنتهية ولايته محمد بخاري إن اكتشاف النفط في الولاية سيعزز "رفاه النيجيريين وكذا الأمن الطاقي الشامل للبلاد"، مبرزا أن المناطق المجاورة "ستستفيد بشكل خاص من القيمة الناتجة عن أنشطة التنقيب والإنتاج المحتملين".
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19:27ت م
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