أبوجا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأطلقت نيجيريا عملية تنقيب على النفط في ولاية "نصراوة" بوسط البلاد، وذلك في إطار سعيها إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يوميا مقابل 1.7 مليون برميل حاليا.وقال الرئيس النيجيري المنتهية ولايته محمد بخاري إن اكتشاف النفط في الولاية سيعزز "رفاه النيجيريين وكذا الأمن الطاقي الشامل للبلاد"، مبرزا أن المناطق المجاورة "ستستفيد بشكل خاص من القيمة الناتجة عن أنشطة التنقيب والإنتاج المحتملين".// انتهى //19:27ت م0136