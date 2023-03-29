الرباط 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.1 %، عند 10.528 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.09 % ليستقر عند 842,24 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0.06 % بمجموع 842,24 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 30 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 550 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:33ت م0138