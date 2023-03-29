إسلام آباد 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأعلنت باكستان عن رفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضحت وزارة التجارة الباكستانية في بيان اليوم أن سلطات الاتحاد الأوروبي رفعت اسم باكستان من القائمة المذكورة، وأشادت بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لتحسين منظومة مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدرج باكستان في قائمة الدول ذات المخاطر العالية في شهر أكتوبر 2018م.// انتهى //19:39ت م0139