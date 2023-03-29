إسلام آباد 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساتفقت باكستان وماليزيا على تعزيز وتنويع التعاون متعدد الأطراف والشراكة الإستراتيجية بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز العمل والحوار على جميع المستويات، وتنشيط الآليات الثنائية القائمة بينهما.جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية الثنائية بين باكستان وماليزيا، والذي انعقد هذا الأسبوع في كوالالمبور، على مستوى وفدي البلدين برئاسة مساعدة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشؤون آسيا وباسيفيك ممتاز زهرة بلوش، ونائب الأمين العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الماليزية داتو نورمان بن محمد.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.// انتهى //19:49ت م0140