مقديشو 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسشن مقاتلون منتمون لحركة الشباب الإرهابية اليوم، هجوماً على قاعدة عسكرية في منطقة "بارطيري" التابعة لمدينة "بلدوين" مركز إقليم هيران وسط مقديشو، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بينها وبين القوات الصومالية وميليشيات العشائر المتحالفة معها.ويأتي الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر وفق تقارير إعلامية بعد أن عبر المقاتلين نهر شبيلي قادمين من المناطق الغربية في الإقليم.وأفادت التقارير أن حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن القتال لا تزال غير معروفة.// انتهى //20:40ت م0143