الباحة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مبيناً أن الحالة تبدأ غداً الخميس - بمشيئة الله - حتى الاثنين القادم.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع لتوخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم .// انتهى //20:42ت م0144