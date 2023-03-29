الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسواصل الأهلي تصدره ترتيب دوري الكرة الطائرة, وذلك بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة 25/16، 25/21، 25/22 ضمن الجولة التاسعة عشر, ليرفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة.واستطاع الهلال كسب لقاءه مع ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل 25/18، 25/14، 25/20, ليرفع رصيده لـ 48 نقطة في المركز الثاني, فيما نجح الابتسام من عبور الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل 25/20، 38/36، 25/15, ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث, وتغلب الخليج على اليرموك بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/17، 25/21، 21/25، 25/22.وحافظ النصر على مركزه الخامس بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة 25/22، 26/24، 26/24, رافعاً رصيده لـ 29 نقطة، وتمكن الفيصلي من الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/18، 24/26، 25/18، 25/23, ليرفع رصيده لـ 35 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //21:20ت م0156