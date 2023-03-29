تيرانا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية ألبانيا لعام 2023م.وجرى توزيع 4 أطنان و690 كيلو غراماً من السلال الغذائية بمدينة لوشنيا في جمهورية ألبانيا، استفاد منها 420 فرداً.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى //22:02ت م0158