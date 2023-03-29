الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.وأشاد أولوغبيك بالأعمال الإنسانية الكبرى التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة المحتاجين والمتضررين حول العالم دون تمييز، منوهاً بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.// انتهى //22:04ت م0159