ولاية النيل الأزرق 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 2,806 أفراد من الفئات الأكثر احتياجاً, ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.// انتهى //22:05ت م0160