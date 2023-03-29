بريشتينا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 5 أطنان و600 كيلو غراماً من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة ماليشوي بجمهورية كوسوفو ضمن مشروع سلة إطعام، استفاد منها 100 أسرة بواقع 500 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للوقوف مع الشعب الكوسوفي، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:05ت م0161