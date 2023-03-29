أبها 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلةً في كلية العلوم والآداب بالمجاردة، مبادرة "نحو مجتمع رقمي" ، والتي تهدف إلى الارتقاء بالتميز التقني والثقافة التقنية لدى أفراد المجتمع.وأوضحت عميدة كلية العلوم والآداب بالمجاردة الدكتورة مها الشهري، أن فكرة المبادرة تمثلت في دورات تدريبية وورش عمل تسهم في رفع كفاءة المهارات الرقمية لدى المجتمع ونشر الوعي الثقافي والفكري في استخدام التكنولوجيا الرقمية وكيفية ترجمة المصطلحات الصحية باستخدام الحاسب للموظفين بالمستشفيات، واستخدام الحاسب في حل بعض المشكلات الرياضية للطالبات بمدارس الثانوية والمتوسطة.يذكر أن المبادرة اشتملت على أكثر من 26 دورة تدريبية واستفاد منها أكثر من 9800 مستفيد.// انتهى //22:06ت م0163