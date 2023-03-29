حجة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 130 مستفيداً خلال الفترة من 15 حتى 21 مارس 2023م.واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 26 مريضاً، وعيادة الطوارئ 63 حالة ، وعيادة الباطنية 30 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 20 مريضاً، وتم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 134 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 4 مرضى، ليبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 288 خدمة.// انتهى //22:14ت م0164