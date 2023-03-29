جاكرتا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان و 172 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مدينة بنتن بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 308 أفراد بواقع 77 أسرة .ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33.435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى .// انتهى //22:14ت م0165