حجة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 1.038 مستفيداً، خلال المدة من 15 - 21 مارس الجاري.وراجع عيادة الطوارئ 167 فرداً، وعيادة الباطنية 311 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 560 فرداً، وفي الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 388 فحصاً، كما تم صرف الأدوية لـ 980 شخصاً، وراجع قسم الملاحظة 222 مستفيداً، ونفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات، ليبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 2.628 خدمة.// انتهى //22:14ت م0166