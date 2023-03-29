ولاية شمال دافور 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.000 سلة غذائية في محلية الفاشر بولاية شمال دافور في جمهورية السودان، استفاد منها 14.680 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بالسودان 2023م.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //22:14ت م0167