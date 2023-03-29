جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية مشوار المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرفي رينارد" مع المنتخب السعودي منذ تعيينه مديراً فني للمنتخب الأول في يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2019، بعد نهاية مشواره مع منتخب المغرب عقب الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية 2019م، حتى إعلان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موافقته على طلب المدرب برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من العقد، بعد تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد بالتراضي.وخاض الفرنسي"إيرفي رينارد" مع الأخضر 41 مباراة استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 20 مباراة وخسارة 10 مباريات بينما تعادل في 11 مباراة، ما جعل الأخضر يأتي في المرتبة الـ49 في تصنيف المنتخبات العالمية بعد أن كان في المرتبة الـ 68، واستطاع هجوم الأخضر من تسجيل 54 هدفاً فيما استقبلت شباك الأخضر 31 هدفاً.وأشرف رينارد على عدة مباريات رسمية كان أبرزها نهائيات كاس العالم "قطر"2022 م، حيث استهل الأخضر مشواره في المونديال بانتصار تاريخي على المنتخب الارجنتين المتوج بلقب البطولة بهدفين مقابل هدف ،ولكن لم ينجح المنتخب من تجاوز دور المجموعات والعبور إلى دور الـ16 من البطولة حيث تلقى هزيمتين في ثاني وثالث لقاءاته مع منتخبي بولندا والمكسيك أدت إلى خروج المنتخب من المونديال.وافتتح الفرنسي مشواره مع الأخضر من خلال مباراة ودية دولية مع منتخب مالي في اليوم الخامس من سبتمبر 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ،وفي تصفيات كاس العالم 2022 لعب المنتخب السعودي 18 مباراة كسب 13 مباراة وتعادل في 4 بينما تلقى هزيمة وحيده أمام المنتخب الياباني .كما تمكن الأخضر تحت قيادة الفرنسي "رينارد" من الوصول لنهائي كأس الخليج 2019 والذي أقيم في قطر ، حيث استطاع المنتخب السعودي بلوغ نصف النهائي بعد أن تصدر مجموعته الثانية حيث التقى المنتخب القطري وتمكن الأخضر من الفوز بهدف دون رد والتأهل لنهائي البطولة أمام المنتخب البحريني والذي تمكن من أحراز البطولة بعد فوزه بهدف دون رد ، بينما لعب المنتخب السعودي 15 مباراة ودية دولية استطاع من خلالها تحقيق ثلاثة انتصارات فقط وستة تعادلات وستة هزائم.// انتهى //22:15ت م0168