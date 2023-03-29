اقتصادي / الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مدعومة بمكاسب قطاع البنوك
الأربعاء 1444/9/7 هـ الموافق 2023/03/29 م واس
عواصم 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم مدعومة بمكاسب في أسهم قطاع البنوك الأوروبية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 1.3 %.
وارتفع سهم بنك (يو.بي.إس) 3.7 % بعد تعيين سيرجيو إيرموتي رئيساً تنفيذياً له لإدارة عملية الاستحواذ على منافسه بنك كريدي سويس.
وقفز سهم كريدي سويس 4.0 % بينما ارتفع مؤشر الخدمات المالية ومؤشر قطاع البنوك بين 1.8 % و1.9 % , فيما ارتفع مؤشر "إنفنيون" الألماني 6.9 %.
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