عواصم 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم مدعومة بمكاسب في أسهم قطاع البنوك الأوروبية.وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 1.3 %.وارتفع سهم بنك (يو.بي.إس) 3.7 % بعد تعيين سيرجيو إيرموتي رئيساً تنفيذياً له لإدارة عملية الاستحواذ على منافسه بنك كريدي سويس.وقفز سهم كريدي سويس 4.0 % بينما ارتفع مؤشر الخدمات المالية ومؤشر قطاع البنوك بين 1.8 % و1.9 % , فيما ارتفع مؤشر "إنفنيون" الألماني 6.9 %.//انتهى//22:16ت م0169