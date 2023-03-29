أبوظبي 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.كما أصدر رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسومين أميريين بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي, كما عيَّن سموه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.//انتهى//22:21ت م0170