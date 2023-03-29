الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واستعمل مؤسسة البريد السعودي "سبل" على مواكبة التحول غير المسبوق في الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني، اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن ذلك قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد تناميًا هائلًا بحكم التطور التقني المتسارع الذي يشهده المجتمع السعودي، وازدياد الإقبال على مفاهيم التسوق الإلكتروني في ظل توسع منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في جميع أنحاء المملكة.وفي هذا الإطار، بادرت سبل بتطوير عملياتها سعيًا لإرضاء عملائها وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك استباقًا لطموحات المستثمرين المحتملين من داخل وخارج المملكة، وحققت في ذلك قفزة نوعية في إدارة خدماتها البريدية واللوجستية، من خلال ابتكار الحلول الذكية لتجاوز العقبات والتحديات.كما تمكنت سبل من بناء شراكة تقنية مع منصة Unifonic عبر تطوير "مها" المساعدة الافتراضية كمصدر موثوق لتوفير المعلومات بشكل سريع ودقيق، من خلال WhatsApp Business Platform، وهو ما حظي باهتمام شركة "ميتا" المالكة لمجموعة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي العالمية، منها Facebook و WhatsApp، والتي سلطت الضوء عبر موقعها الإلكتروني على قصة نجاح "مها" في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية لعملاء "سبل"، حيث أتاحت لهم الحصول على معلومات شحناتهم بشكل دقيق ومحدث، من خلال التخاطب مع " مها " بأكثر من 13 خيارًا للعملاء، كما وفرت لهم تتبع الشحنات، ومعرفة مكاتب البريد القريبة منهم، بالإضافة إلى أسعار الشحن، وكذلك تتبع الشحنات سواءً المحلية أو العالمية عبر خدمة عالمي الذي يمنحك وصولًا مجانيًا إلى 10 عناوين في 10 دول مختلفة.ويمكن لعملاء سبل كذلك التواصل مع خدمة "مها" عبر الرسائل الصوتية، على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق، وبفضل هذه التسهيلات والمرونة التقنية نجحت الخدمة في الوصول لأكثر من 3 ملايين مستخدم، والتجاوب مع أكثر من 14 مليون استفسار.وأوضح نائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية المهندس محمد الهديان, أن اطلاق خدمة المساعدة الافتراضية "مها" حرصًا على تعزيز جودة خدماتها، ورفع كفاءتها وفقًا لأفضل المعايير المعتمدة محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن خدمة "مها" شهدت مؤخرًا إقبالًا متزايدًا من عملاء سبل مما أسهم برفع معدلات الاستجابة بنسبة 30% مقارنة بالقنوات الأخرى، وخفض نسبة الانتظار في مراكز الاتصال بنسبة 50% دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء.يذكر أن "سبل" تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تبني التقنيات الرقمية الحديثة، وأن تكون الخيار الأول والمزود الموثوق للخدمات اللوجستية لدى الجهات الحكومية والخاصة، والإسهام في تحقيق سهولة وسرعة الأعمال، وهو ما يدعم كذلك مستهدفات التحول الرقمي الحكومي، ورفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـرات الأداء اللوجستية، بجانب تقديم خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها، وطموحات المستثمرين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.// انتهى //23:03ت م0185