عرعر 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء سليمان بن فرج الصقيه رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.وهنّأ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان قائد قوة أمن المنشآت بالثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد.// انتهى //23:20ت م0186