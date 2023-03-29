المدينة المنورة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسبلغت الجولات التي نفذتها أمانة المدينة المنورة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 1344 جولة ميدانية لمتابعة المطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة.فيما نفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 600 جولة ميدانية، تم خلالها تنظيف وتعقيم أكثر من 818 موقعاً، واستخدام 45,521 لتر من المعقمات والمبيدات لتطهير المواقع، كما تم رفع ما يزيد عن 30 سيارة تالفة، وإزالة 16 مطب مخالف، وصيانة 404,434 متر طولي من الطرق، ومعالجة 6375 متر طولي من الحفر والهبوطات.وتأتي هذه الجولات استمراراً للجهود المكثفة التي تنفذها الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي وزوار المدينة المنورة.// انتهى //23:25ت م0188