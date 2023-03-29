الخرطوم 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساختتمت اليوم بالخرطوم، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، آخر ورش فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية.وتناولت الورشة قضايا تطوير إصلاح المؤسسه العسكرية نحو بناء جيش وطني واحد يهدف إلى حماية الدولة السودانية وأمنها واستقرارها.وتهدف الورشة إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ والتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات العسكرية والأمنية الذي يعزز الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون والالتزام بمعايير القوانيين الدولية، إضافة الى تطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن وسيادته الوطنية.//انتهى//23:27ت م0189