الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسغادر الثلاثي فهد الحبيب وإبراهيم السقياني ووليد المطيري مدربي أكاديمية مهد الرياضية إلى نادي روما الإيطالي، وذلك لخوض فترة معايشة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو لمدة 4 أيام، بإشراف رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حماد.وتسعى الأكاديمية من هذه الخطوة إلى تأهيل وتطوير قدرات المدربين الشباب من خلال المعايشة مع أفضل مدربي العالم لينعكس ذلك على عملهم في الأكاديمية بما يعزز من طرق اكتشاف المواهب وينعكس إيجاباً على مسيرتهم التدريبية.ويحمل المدربين الثلاثة الرخصة التدربية (B) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.// انتهى //23:44ت م0194