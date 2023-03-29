الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأجرى المنتخب السعودي تحت 15 عاماً اليوم، حصته التدريبية والتي تأتي ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، المقام خلال الفترة 26 - 30 مارس الجاري.وأدى اللاعبين حصتهم التدريبية، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز، شملت تأديتهم لتمارين لياقية متنوعة، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 24 لاعبًا، وهم: محمد بوخليف، مساعد الشمري، محمد العتيبي، يزيد الدوسري، حسين الحكيم، ماهر المولد، أحمد عين، أحمد مسلم، مبارك المسرحي، عادل عياش، أحمد حمزة، مراد المالكي، محمد الخلف، سعيد الدوسري، رعد الشمراني، نايف الجابر، عبدالله هزازي، محمد الطعيمي، طارش هزازي، تركي القحطاني، تركي الزهراني، سالم بن سالمين، عبدالرحمن سفياني، ناصر السحيباني.// انتهى //23:51ت م0196