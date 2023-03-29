عنيزة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة وهم: عبدالرحمن بن أحمد عبدالرحمن القاضي، فهد بن أحمد زامل السليم، نواف بن عبدالعزيز سليمان الدخيل، علي بن إبراهيم علي النهابي، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد إلى أربع سنوات، 1444- 1448هـ.وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بإجمالي ثمانية أعضاء حيث قد فاز بالانتخاب كل من: خالد بن محمد سليمان الصيخان، عايض بن غازي عايض المطيري، عبدالرحمن بن محمد حمد الكريدا، مشاعل بنت أحمد علي محمد أباحسين.الجدير بالذكر أن انتخابات غرفة عنيزة تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي .// انتهى //23:57ت م0197