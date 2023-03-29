رفحاء 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واستقدم جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء الرعاية والتأهيل للأيتام، وتوفر الدعم المادي والمعنوي لهم ولأسرهم بالإضافة للخدمات الاجتماعية والتربوية، والتعليمية، والصحية والترفيهية، بما يضمن لليتيم حقوقه وتجعله عنصرًا فاعلًا في المجتمع ومواجهة الحياة بثقة وعزيمة ومثابرة، في عمل مؤسسي رائد، بهدف العمل على الانتقال بالأيتام من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج عن طريق تأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم مهارات الاعتماد على الذات والفاعلية في المجتمع .وترعى جمعية "رؤوم" برفحاء أكثر من 150 أسرة، تضم 661 يتيم ويتيمة منهم 263 بنين ،281 بنات ،و117 أمهات أيتام "أرامل، وذلك انطلاقًا من سعي الجمعية لتكون رائدة في تنمية شخصية اليتيم ورعايته في كافة الجوانب.وتأتي جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء التي تأسست عام 1431 هـ ،بمبادرات إبداعية ومنظومة تقنية وشراكة مجتمعية برؤية الإحسان للأيتام وتمكينهم بأداء مؤسسي متميز في مجتمع حيوي، والإحسان لليتيم وتمكينه من خلال دعمه ماليًا وتأهيله تعليميًا، وتنمية مهاراته ورعايته صحيًا ونفسيًا وذلك من خلال برامج نوعية وترفيهيه.وأوضحت الجمعية أنها تساعد وتمكّن اليتيم من إبراز مواهبه، وتنفذ العديد من البرامج للأيتام ومنها الرعاية التعليمية الخاصة لمن لديه ضعف بالتحصيل الدراسي لتأسيسهم في المواد الأساسية ،والسعي لتحقيق الهدف الإستراتيجي للجمعية بالارتقاء بتعليم الأيتام؛ كما تولي اهتمامًا بالجانب الترفيهي من خلال تنفيذ العديد من البرامج الترفيهيه المنوعة، إضافة إلى عقد شركات مجتمعية مع جهات حكومية لتقديم الخدمات للأيتام وأسرهم ولكون العمل الاجتماعي والأهلي يتسم بالدرجة الأولى بالعمل التطوعي.وأتاحت الجمعية فرص تطوعية في منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات متنوعة شارك فيها مجموعة من الأفراد والفرق.// انتهى//23:57ت م0198