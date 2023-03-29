الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسشهد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان اليوم بمقر الوزارة توقيع عقود وظيفية لـ 65 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة، ضمن الشراكة التعاونية بين وزارة التعليم ومؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.ويأتي هذا التعاون حرصاً من وزارة التعليم على تحقيق رؤية السعودية 2030 بتمكين أبناء الوطن من ذوي الإعاقة واستثمار مهاراتهم في المجال المهني والوظيفي، ودعماً للقطاع الثالث.يذكر أن "سعي " مؤسسة وقفية غير ربحية تعنى بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم مهنياً، ومن ثم توظيفهم في مختلف القطاعات ومتابعتهم، إضافة إلى العديد من الخدمات المساندة الأخرى.// انتهى //01:07ت م0006