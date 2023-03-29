الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأضفت الخيم الرمضانية المقامة ضمن فعاليات موسم رمضان التي نظمتها وزارة الثقافة في أربع مواقع بالرياض، بعداً لما تتميز به الثقافة السعودية من تنوع في موائد الإفطار والسحور، وتكريساً لجزء من الهوية المجتمعية، وتأصيلاً لتقارب المجتمع .وتضمنت الفعالية بالخيمة الرمضانية على طريق الملك فهد بالرياض أنشطة تراثية تهتم بالحرف اليدوية التي أعادت الزوار إلى جماليات الماضي، إلى جانب منطقة للتسوق، وأخرى تهتم بالجانب الترفيهي للطفل.// انتهى //01:07ت م0007