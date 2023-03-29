الظهران 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسرعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس الأربعاء حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء العاشرة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية اللواء الطبيب علي بن منصور البراك.وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على سير الكلية على نهج تطلعات رؤية المملكة بتحقيق وترسيخ أهداف وإستراتيجيات طموحة.وبين الدكتور الزهراني أن عدد خريجي الدورة 46 ضابطاً طبيباً، وأن نسبة الملتحقين منهم ببرامج الزمالات التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بلغت 76%، مؤكداً حرص الكلية على تأهيل خريجيها عسكرياً وعلمياً، ليلتحقوا بزملائهم في مختلف القطاعات العسكرية خدمةً لدينهم ووطنهم الغالي.بعد ذلك ألقى الطالب الطبيب مشاري بن خالد الزاحم كلمة الخريجين عبر فيها عن شكرهم لمعالي رئيس الأركان العامة برعايته لهذا الحفل، كما قدم شكره لعميد الكلية وكافة مسؤولي الدورة على ما قدموه لهم من جهود، منوهاً بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل، وما تملكه الكلية من كوادر وإمكانيات متقدمة.عقب ذلك أدى الخريجون القسم، ثم أعلن وكيل الكلية للتعليم والتدريب العسكري العميد الدكتور خليل بن نواف البلوي النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين في البرامج والمسابقات.بعدها ذلك تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، وقدم عميد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية هديةً تذكارية لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة.وفي ختام الحفل، التقط معالي رئيس هيئة الأركان العامة صورةً تذكارية مع الخريجين.// انتهى //01:07ت م0009